Итоги ручного подсчета. «Эл Умуту» пока теряет место в списке победителей

Данные являются промежуточными и могут меняться по ходу обработки бюллетеней.

По данным ручного подсчета на 11.25 2 декабря партия «Эл Умуту» набирает менее 5% голосов избирателей и пока не входит в список победителей. Данные опубликованы на сайте ЦИК.

Таким образом в настоящий момент, 5-процентный порог преодолевают шесть партий: «Ата-Журт Кыргызстан» (15,92%), Ишеним (13,44%), «Ынтымак» (12,47%), «Альянс» (7,48%), «Ыйман Нуру» (6,79%) и «Бутун Кыргызстан» (6,32%).

Данные являются промежуточными и могут меняться по ходу обработки бюллетеней. Сейчас в систему занесены данные, полученные с 1 578 избирательных участков из 2 494.

Источник: reporter.kg