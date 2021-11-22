Айбек МАТКЕРИМОВ: Любовь к родине демонстрируется не словами, а делом!

Бишкек, "Саясат. kg". Он призвал избирателей голосовать исключительно по личным предпочтениям.

"Выборы определяют будущее нашей Родины и наших детей. Значит, мы не должны променивать его на деньги", - напутствовал лидер партии "Ата-Журт Кыргызстан" Айбек Маткеримов 20 ноября на встрече с жителями Узгенского района.

Он призвал избирателей голосовать исключительно по личным предпочтениям.

"Продавая свои голоса, вы продаете будущее своих детей. Думая только о сегодня и своем желудке, можно свести к нулю перспективы наших детей. Подумайте!

Одна из целей нашей партии - борьба с коррупцией. Мы стремимся не давать пустых обещаний и не заставляем просто верить красивым словам. Любовь к родине надо показывать своей работой. Деятельность нашей партии направлена на борьбу с коррупцией, и мы поддерживаем шаги государства, уже предпринятые против этого явления. Партийцами будут дополнительно разработаны законопроекты против коррупции. У нас одна общая Отчизна - Кыргызстан! Мы вместе должны прикладывать усилия с целью развития нашей родины!

Еще одна проблема - миграция. Наверное, в каждой семье есть как минимум один родственник, который работает за границей. Сколько детей растут без заботы и любви родителей. Мы должны создать рабочие места, чтобы люди могли работать здесь, в стране. И мы это сможем", - сказал Айбек Маткеримов.

Изготовлено "Саясат. kg" , адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек ул. Киевская 77, каб.34. Заказчик ПП "Ата-Журт Кыргызстан". Тираж: 1; дата: 22 ноября 2021 г. Оплачено из избирательного фонда партии уполномоченным представителем по финансовым вопросам Болотакуновой С.А. (Свидетельство № 60 от 03.09.2021)

