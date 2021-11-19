"Ата-Журт Кыргызстан" №21. Айбек МАТКЕРИМОВ: Только люди, не имеющие чести, пытаются купить голоса

Бишкек, "Саясат. kg". На встрече лидер партии Айбек Маткеримов призвал избирателей не продавать голоса и рассказал одну притчу.

Партия "Ата-Журт Кыргызстан" сегодня провела встречу в селе Тайгараев Сузакского района Джалал-Абадской области.

На встрече лидер партии Айбек Маткеримов призвал избирателей не продавать голоса и рассказал одну притчу.

"Один кандидат пришел к аксакалу и предложил 1 000 сом за его голос. "Мне не нужны твои тысячи, купи мне лучше осла", - ответил он. Стоимость осла на базаре была 40 тысяч сомов. Кандидат вернулся к аксакалу и сказал: "Я не могу купить осла, возьмите эти деньги". Тогда аксакал возмутился: "Я что тебе, стою дешевле, чем осел?!".

Некоторые кандидаты ради подкупа голосов готовы идти по головам. Народ должен знать себе цену!

Те, кто пытается подкупить избирателей не имеет человеческого облика. Они все измеряют деньгами. Я честно делюсь с вами тем, что у меня на сердце, и надеюсь на ваш честный выбор. Мне претит неправомерное ведение дел, и я не покупаю голоса. Ради будущего страны мы должны избавиться от таких негативных явлений как подкуп", - поведал Айбек Маткеримов.

Лидер партии также рассказал, что, работая в сфере здравоохранения, понял причины отсутствия решений множества проблем, поэтому и решил баллотироваться в парламент.

Изготовлено "Саясат. kg , адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек ул. Киевская 77, каб.34. Заказчик ПП "Ата-Журт Кыргызстан". Тираж: 1; дата: 19 ноября 2021 г. Оплачено из избирательного фонда партии уполномоченным представителем по финансовым вопросам Болотакуновой С.А. (Свидетельство № 60 от 03.09.2021)



