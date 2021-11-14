"Ата-Журт Кыргызстан" №21. Айбек МАТКЕРИМОВ: Мы защитим права соотечественников заграницей!

Бишкек, "Саясат. kg". Он отметил, что в рядах партии "Ата-Журт Кыргызстан" представители всех профессий и отраслей.

О намерениях законодательно защитить права соотечественников за границей и необходимости увеличения заработной платы учителей и медиков, потому что это забота о здоровье и грамотности населения, рассказал лидер партии "Ата-Журт Кыргызстан" Айбек Маткеримов сегодня, 14 ноября, на встрече с жителями Токтогульского района.

Он отметил, что в рядах партии "Ата-Журт Кыргызстан" представители всех профессий и отраслей. Айбек Маткеримов выразил надежду, что избиратели обязательно поддержат такую сильную и сплоченную команду.

"Программа нашей партии состоит из семи направлений. Наш лозунг: наша Отчизна - Кыргызстан на пути устойчивого роста! Мы знаем все проблемы и боли нашего общества. Законодательная база нашей страны нуждается в изменениях, нужны эффективно работающие законы. Также следует обратить внимание на решение социальных проблем. Справиться с ними мы можем, подняв нашу экономику: развивая частный сектор, создавая новые рабочие места. Повышение заработной платы учителей и медиков - это забота об уровне грамотности и здоровье населения. Поэтому планы и решения должны быть долгосрочными", - сказал Айбек Маткеримов.

Лидер партии рассказал, как "Ата-Журт Кыргызстан" намерен проявить заботу о мигрантах и решить проблему внутренней и внешней миграции.

"Практически в каждой семье хотя бы один человек работает за границей. Они поддерживают не только свою семью, но и бюджет страны. Однако мы никак не защищаем их права. Партия "Ата-Журт Кыргызстан" намерена лоббировать интересы мигрантов и на уровне парламента создать законопроекты по защите их прав. Жизнь и безопасность каждого гражданина должна быть приоритетом страны! Поддержите нашу партию!" - обратился Айбек Маткеримов.

Он напомнил жителям Токтогульского района о долге каждого гражданина принять участие в выборах.

"28 ноября мы решаем будущее страны. Не оставайтесь в стороне! Некоторые считают, что и без его голоса могут обойтись. Это не так, важен вклад каждого гражданина. Каждому следует выполнить свой гражданский долг для лучшего будущего страны!" - сказал Айбек Маткеримов.

Изготовлено "Саясат. kg" , адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек ул. Киевская 77, каб.34, Заказчик ПП "Ата-Журт Кыргызстан". Тираж: 1; дата: 14 ноября 2021 г. Оплачено из избирательного фонда партии уполномоченным представителем по финансовым вопросам Болотакуновой С.А. (Свидетельство № 60 от 03.09.2021)