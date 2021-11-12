Выборы-2021. Адахан Мадумаров использует админресурс? ЦИК разбирается - Видео

В координационную группу оперативного реагирования поступила жалоба на лидера партии «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова.

В сообщении говорится, что на YouTube появилось видео агитационного мероприятия, которое проводил Адахан Мадумаров в селе Куршаб Узгенского района. Его и представителей «Бутун Кыргызстана» встречали несовершеннолетние девочки в национальных костюмах. Они угощали его боорсоками и лепешками.

В комментариях к публикации указывается на нарушения предвыборной агитации и злоупотребление административным ресурсом. ЦИК разбирается.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.



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