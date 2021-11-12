Айбек Маткеримов: Много красиво написанных программ, но мало из них реализуются

Бишкек, "Саясат. kg". По его словам, избиратели сами должны принимать решения и сделать выбор между коррупционерами и амбициозными патриотами.

Перед выборами все предлагают красивые программы, но не видят пути их реализации. По сути 28 ноября – день выбора между белым и черным, между халяль и харам. Об этом лидер партии “Ата-Журт Кыргызстан” Айбек Маткеримов заявил на встрече с жителями Кара-Суйского района.

По его словам, избиратели сами должны принимать решения и сделать выбор между коррупционерами и амбициозными патриотами.

“Я считаю, что каждый из нас мечтает, чтобы наша страна развивалась. Поэтому я верю, что вы 28 ноября сделаете осознанный и обдуманный выбор”, - сказал он.

Айбек Маткеримов рассказал избирателям о целях и особенностях партии.

“В нашей партии люди с опытом в руководящей должности, бывшие депутаты Жогорку Кенеша, которые являются инициаторами многих нужных и полезных законов. Среди нас нет коррупционеров и воров. Наши кандидаты – простые, честные, опытные и образованные люди. Я верю, что вы окажите доверие именно такой команде. Наш лозунг – наша Отчизна Кыргызстан на пути устойчивого роста!”, - сказал он.

Лидер партии попросил избирателей более критично изучить программы партий.



“Сколько мы программ развития на государственном уровне видели, сколько красивых предвыборных обещаний слышали, но ни разу не стали свидетелями их реализации. Сами хорошо знаете как проходили выборы. Не будем идти далеко и вспомним октябрь 2020 года. Богатые партии подкупали, провластные использовали административный ресурс и никто из них не посчитал нужным послушать народ. Но наш народ сказал свое слово и совершил революцию”, - заявил Айбек Маткеримов.

Он еще раз призвал избирателей сделать правильный выбор и не стать жертвой обмана и денег.

Изготовлено "Саясат. kg", адрес: Кыргызская Республика, ул.Киевская 77, каб.34. Заказчик ПП “Ата-Журт Кыргызстан”. дата: 11.11. 2021 г. Оплачено из избирательного фонда партии уполномоченным представителем по финансовым вопросам Болотакуновой С.А. (Свидетельство № 60 от 03.09.2021)