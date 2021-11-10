"Ата-Журт Кыргызстан" №21. Бактияр Калпаев: Ближайщее годы Баткен сможет сам обеспечить себя электроэнергией

Бишкек, "Саясат. kg". Он отметил, что самый главный вопрос региона – это делимитация и демаркация границы с соседними странами.

За 30 лет впервые на развитие Баткена правительство выделит 500 миллион сомов. Об этом сегодня, 10 ноября, на встрече с избирателями в городе Баткен сообщил кандидат от партии “Ата-Журт Кыргызстан” Бактияр Калпаев.

Он отметил, что самый главный вопрос региона – это делимитация и демаркация границы с соседними странами.

“Если не обеспечим безопасность на границе, то грош цена другим государственным делам”, - заявил Бактияр Калпаев.

Он обещал баткенцам все свои силы направить именно на развитие региона.

“Я хорошо помню, как строительство поликлиники в Баткене простаивало со времен премьер-министра Николая Танаева. Когда работал в аппарате Жогорку Кенеша, то бегал с кабинета в кабинет, чтобы сдвинуть с места решение этого вопроса. Сейчас поликлиника работает. Энергетический потенциал страны составляет 142 миллиарда Квт/час, но из этой суммы мы используем только 10 процентов. В Баткене летом начали строительство ГЭС, который состоит из пяти каскадов. Первый из них заработает в декабре этого года. Когда строительства полностью завершится, Баткен сможет обеспечить сам себя электроэнергией”, - сказал Калпаев.

Бактияр Калпаев сообщил, что вместе с программой партии у него есть своя платформа.

“Мне 28 лет. Я не буду вам давать пустых обещаний, так как я еще 30-40 лет буду в политике. Не буду покупать голоса, так как хочу последовать примеру Исхака Раззакова. Не став еще депутатом я смог внести свой вклад в строительство поликлиники и ГЭС. Если получу вашу поддержку и вы делегируете меня в парламент, то я приложу все усилия, чтобы оправдать ваше доверие”, - обещал Бактияр Калпаев.

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