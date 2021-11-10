Маткеримов, “Ата-Журт Кыргызстан” №21: Баткен - сердца страны

Бишкек, "Саясат. kg". Лидер партии считает, что вопросы границы требует особого внимания от государства.

“Столица государства – это приграничная территория страны” – заявил лидер политической партии “Ата-Журт Кыргызстан” Айбек Маткеримов сегодня, 10 ноября, на встрече с избирателями в городе Баткен.

Кандидат в депутаты вспомнил конфликт на кыргызско-таджикской границе весной 2021 года, унесшего несколько десятков жизней.

“Когда мы потеряли нашу маленькую девочку, я был в селе Кулунду Лейлекского района. С горечью в сердце принял смерть наших граждан на границе. Жизнь граждан – это жизнь страны. Это боль и страдание не только одной семьи, но всего государства. Мы больше не должны допустить повторения таких событий. Для этого давайте сделаем правильный выбор”,- сказал Айбек Маткеримов.

Лидер партии считает, что вопросы границы требует особого внимания от государства.

“Мы, партия “Ата-Журт Кыргызстан”, идем на выборы с лозунгом – Наша отчизна на пути устойчивого развития. Нам в первую очередь нужна политическая, социальная и экономическая стабильность. Укрепив границы, мы укрепим целостность и безопасность страны. Столица государства – это приграничные территории”, - заявил он.

Айбек Маткеримов призвал жителей Баткена сделать правильный выбор и внести свой вклад в изменение страны.

“За 30 лет за кого только мы не голосовали, кого только не выбирали. Не все, но многие из них работали против интересов народа. Поэтому надо сделать правильный выбор. Наверное у каждого из вас хотя бы один из детей находится в миграции. Я сам был мигрантом, поэтому хороши понимаю их”, - сказал он.

Изготовлено "Саясат. kg", адрес: Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул. Киевская 77, каб.34. Заказчик ПП “Ата-Журт Кыргызстан”. дата: 10. 11. 2021 г. Оплачено из избирательного фонда партии уполномоченным представителем по финансовым вопросам Болотакуновой С.А. (Свидетельство № 60 от 03.09.2021)

“Не продавайте будущее ваших детей. Не играйте будущим страны, доверившись красивым словам и обещаниям. Перед голосованием посмотрите на своих детей, внуков. Сделайте выбор за них, за их светлое будущее”, - призвал Айбек Маткеримов.