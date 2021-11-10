Выборы-2021. Из списка партии «Азаттык» исключен кандидат

Уточняется, что решение принято на основании его заявления.

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов на заседании приняла решение исключить из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты от партии «Азаттык» Мунарбека Сайпидинова.

Уточняется, что решение принято на основании его заявления.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.



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