Выборы-2021. ЦИК направит жалобу на определение суда по Таланту Мамытову

ЦИК направит жалобу на определение административного суда Бишкека по спикеру Таланту Мамытову.

Решение принято сегодня на заседании.

Центризбирком, исполняя вердикт суда, восстановил сегодня в списке кандидатов в депутаты от партии «Ынтымак» спикера парламента Таланта Мамытова. Но глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова подчеркнула — с этим решением в ЦИК не согласны, и Талант Мамытов, не сложив вовремя полномочия торага, нарушил закон.

Члены избирательной комиссии высказали претензии и Верховному суду: его коллегия обвинила представителей ЦИК в том, что они не сдали документы в срок и доверенность у них просроченная. Член Центризбиркома Кайрат Маматов предложил в следующий раз снимать на видео процесс подготовки подачи кассационных жалоб.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.



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