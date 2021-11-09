Выборы-2021. Депутат Аалы Карашев отказался участвовать в гонке

Депутат Аалы Карашев отказался участвовать в гонке.

Его заявление одобрено сегодня на заседании ЦИК.

Отметим, он выдвинулся по Узгенскому избирательному округу № 12.

Кроме того, ЦИК удовлетворила заявление кандидата по списку партии «Багыт» Сакуры Махмутовой. Она также не хочет баллотироваться.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.



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