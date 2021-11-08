Партия "Ата - Журт Кыргызстан" не приемлет незаконные действия!

Бишкек, "Саясат. kg". Все члены "Ата-Журт Кыргызстан" предупреждены о необходимости вести агитацию в рамках закона.

В СМИ распространяется информация, что члены политической партии "Ата-Журт Кыргызстан" оказывают давление на сотрудников аптек и больниц Бишкека, требуя от них поддержки партии на выборах.

Партия официально опровергает ложную, ничем не подтвержденную информацию. Вероятно, подобные беспочвенные слухи - дело рук людей, заинтересованных в очернении нашей партии.

Все члены "Ата-Журт Кыргызстан" предупреждены о необходимости вести агитацию в рамках закона.

Наша партия поддерживает призыв властей провести в стране максимально честные и чистые выборы. Мы никогда не пойдем на незаконные действия. Просим все политические силы, принимающие участие в выборах, четко придерживаться выборного законодательства и принципов честной конкуренции.

Изготовлено "Саясат. kg" , адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек ул. Киевская 77, каб.34, Заказчик ПП "Ата-Журт Кыргызстан". Тираж: 1; дата: 08 ноября 2021 г. Оплачено из избирательного фонда партии уполномоченным представителем по финансовым вопросам Болотакуновой С.А. (Свидетельство № 60 от 03.09.2021)