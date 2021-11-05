"Ата-Журт Кыргызстан" №21. Кубаныч Кадыров: Мы должны обеспечить молодых земельными участками для строительства жилья 

Бишкек, "Саясат. kg". Кандидат от партии Кубанычбек Кадыров поблагодарил избирателей за то, что они пришли на встречу, несмотря на время активного сбора урожая.
Партия “Ата-Журт Кыргызстан" продолжает предвыборную агитацию. В этот раз кандидаты партии встретились с жителями Таласской области.
Кандидат от партии Кубанычбек Кадыров поблагодарил избирателей за то, что они пришли на встречу, несмотря на время активного сбора урожая.
“Талас – родина баатыров, великих людей, общественных и политических деятелей. Мы все гордимся, что являемся потомками Манаса. Как вы знаете, есть семь заповедей Манаса. Если мы будем следовать заповедям великого предка, то укрепим сплоченность народа”, - сказал он.
Кандидат в депутаты также отметил социально-экономическое положение страны.
“После пандемии ухудшилось социально-экономическое положение. Мы понимаем, как трудно сейчас вам, как жители региона пытаются прокормить свои семьи и подготовиться к зиме. Наша партия намерена улучшить законодательную базу страны, изменить жизнь каждого гражданина, привлечь инвесторов и развивать экономику. Например, для поддержки народа Таласа надо с Китая и Турции привести новые сорта фасоли. Мы считаем, что надо за короткий срок построить водохранилище. Еще одна проблема региона – нехватка участков под строительство жилья. Все земли захватили акими и губернаторы, а молодым ничего не осталось. “Ата-Журт Кыргызстан” намерена обеспечить земельными участками молодых”, - заявил Кубаныч Кадыров.
Изготовлено ИП "Саясат. kg", адрес: Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул. Киевская 77, каб.34. Заказчик ПП “Ата-Журт Кыргызстан”. 5.11.2021 г. Оплачено из избирательного фонда партии уполномоченным представителем по финансовым вопросам Болотакуновой С.А. (Свидетельство № 60 от 03.09.2021)