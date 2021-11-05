"Ата-Журт Кыргызстан" №21. Жамиля Исаева: Мы можем изменить вашу жизнь

Бишкек, "Саясат. kg". Перед избирателями выступила кандидат от партии Жамиля Исаева.

Партия “Ата-Журт Кыргызстан" продолжает предвыборную агитацию. В этот раз кандидаты партии встретились с жителями Таласской области.

Перед избирателями выступила кандидат от партии Жамиля Исаева.

“Я как мать пятерых детей знаю проблемы каждой семьи. Особенно многодетные и молодые семьи нуждаются в поддержке государства. За 30 лет в жизни простых граждан страны ничего не изменилось. Безработица, бедность и отсутствие инфраструктуры - это причина трех революций. Да, у нас есть природные ресурсы, вода и возможности для туризма. А самое главное богатство страны – это человеческий ресурс, наш образованный народ. К сожалению, несмотря на все это страна никак не может стать на путь развития”, - отметила Жамиля Исаева.

Она призвала жителей серьезно отнестись к выборам и сделать осознанный шаг.

“Как вы знаете, теперь вы можете проголосовать не только за партию, но и за определенного кандидата от политической организации. В нашей команде профессионалы своего дела. Мы сможем изменить вашу жизнь”, - заявила Жамиля Исаева.

Изготовлено ИП "Саясат. kg", адрес: Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул. Киевская 77, каб.34. Заказчик ПП “Ата-Журт Кыргызстан”. 5.11.2021 г. Оплачено из избирательного фонда партии уполномоченным представителем по финансовым вопросам Болотакуновой С.А. (Свидетельство № 60 от 03.09.2021)