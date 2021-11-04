Дастан Бекешев получил предупреждение за нарушение правил агитации. В чем причина?

ЦИК вынес предупреждение кандидату по Октябрьскому избирательному округу Дастану Бекешеву за преждевременную агитацию.

Такое решение было принято на заседании Центризбиркома 1 ноября.

Напомним, в рабочую группу ЦИК поступило заявление Акбара Бейшалиева о нарушении Бекешевым правил финансирования избирательного фонда, в частности, по правилам его формирования. Центризбирком не нашел нарушения законности открытия счетов и поступления средств.

Но нарушения избирательного законодательства все же нашли. Рабочая группа выявила признаки преждевременной агитации в публикациях Бекешева, а именно в соцсетях.

"Публикации с марта 2021 года, выборы были назначены 29 августа 2021 года", - отметила представитель ЦИК, объясняя нарушения кандидата.

Десять членов ЦИК проголосовали за вынесение предупреждения о нарушении правил агитации.



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