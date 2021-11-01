“Ата-Журт Кыргызстан” №21. Кубанычбек Кадыров: Мы снизим процентные ставки банковских кредитов

Бишкек, "Саясат. kg". Кандитат Кубанычбек Кадыров отметил, что партия “Ата-Журт Кыргызстан” сделала особый упор на сферу образования.

Вчера, 31 октября представители политической партии «Ата-Журт Кыргызстан» во главе с лидером Айбеком Маткеримовым встретились с жителями города Каракол.

Кандитат Кубанычбек Кадыров отметил, что партия “Ата-Журт Кыргызстан” сделала особый упор на сферу образования.

“Сейчас Кыргызстан делает попытки выйти на правильный путь. Мы должны поддержать властей страны и вместе исправить их ошибки. Даст бог, страна будет развиваться. Наша партия делает огромный упор на образование. С образованным обществом мы сделаем шаг к росту. Например, сейчас богатые граждане лечатся за границей. А у бедного населения нет таких возможностей. Здравоохранение страны в плачевном состоянии. Поэтому надо обратить внимание на проблемы медицины, оборудовать современной технологией, повышать квалификацию медработников. Мы хотим добиться, чтобы наша медицина была реально бесплатной для населения”, - сказал Кубанычбек Кадыров.

Он поднял вопрос процентных ставок банковских кредитов.

“Сейчас у 99 процентов населения проблемы с кредитами. Если с вашей поддержкой мы придем в парламент, то снизим процентные ставки кредитов. В мире нет кредитов под 30 процентов. Кроме этого мы урегулируем вопрос правильного распределения грантов и будем развивать сельскохозяйственную сферу”, - обещал Кубанычбек Кадыров.

Изготовлено ИП "Саясат. kg", адрес: Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул.Киевская 77, каб.34. Заказчик ПП “Ата-Журт Кыргызстан”. дата: 01.11. 2021 г. Оплачено из избирательного фонда партии уполномоченным представителем по финансовым вопросам Болотакуновой С.А. (Свидетельство № 60 от 03.09.2021)