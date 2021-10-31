"Ата-Журт Кыргызстан" №21. Айбек Маткеримов: Суверенную судьбу страны испортили кучка коррумпированных политиков

Бишкек, "Саясат. kg". Айбек Маткеримов рассказал жителям Каракола о целях и планах партии.

Сегодня, 31 октября представители политической партии "Ата-Журт Кыргызстан" во главе с лидером Айбеком Маткеримовым встретились с жителями города Каракол.

Айбек Маткеримов рассказал жителям Каракола о целях и планах партии.

"Наша цель – передать будущему поколению развитую страну. 30 лет назад, когда Кыргызстан обрел независимость, у народа была уверенность за будущее страны. Тогда у каждого из нас была надежда и вера на хорошую жизнь в сильной стране. Но к сожалению, кучка политиков, преследующих только свои личные интересы украли нашу мечту. С приходом новой власти раскрываются преступные деяния некоторых политиков и предательства, коррумпированность руководителей. Вам решать, позволим ли мы им дальше грабить страну. Правильный выбор – правильный шаг к будущему!", - заявил Айбек Маткеримов.

Изготовлено "Саясат. kg", адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек ул. Киевская 77, каб.34 Заказчик ПП "Ата-Журт Кыргызстан". Тираж: 1; дата: 31 октября 2021 г. Оплачено из избирательного фонда партии уполномоченным представителем по финансовым вопросам Болотакуновой С.А. (Свидетельство № 60 от 03.09.2021)