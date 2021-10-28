Сегодня, 27 октября, члены ЦИК рассмотрели вопросы о регистрации кандидатов в депутаты.
Так, ЦИК зарегистрировал Равшана Жээнбекова и отложил рассмотрение вопроса по экс-замглавы таможенной службы Нурлану Ражабалиеву.
Отказ от участия в выборах
Рассмотрены заявления кандидатов, отказавшихся от участия в парламентских выборах.
Среди них:
Асылбек Артыков (Куршабский избирательный округ №10);
Райимберди Дуйшенбиев (Ноокенский избирательный округ №16);
Улан Ешалиев (Московский избирательный округ №23).
Также несколько кандидатов от партий отказались участвовать в предвыборной гонке.
Регистрация кандидатов от партий
Зарегистрированы кандидаты в депутаты от партии "Эл умуту".
В качестве кандидата в депутаты зарегистрирован экс-лидер фракции "Кыргызстан" и бывший первый вице-премьер-министр КР Алмазбек Баатырбеков (Нарынский избирательный округ №3).
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