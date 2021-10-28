Трое отказались от участия в выборах, зарегистрированы Баатырбеков и кандидаты "Эл умуту"

Сегодня, 27 октября, члены ЦИК рассмотрели вопросы о регистрации кандидатов в депутаты.

Так, ЦИК зарегистрировал Равшана Жээнбекова и отложил рассмотрение вопроса по экс-замглавы таможенной службы Нурлану Ражабалиеву.

Отказ от участия в выборах

Рассмотрены заявления кандидатов, отказавшихся от участия в парламентских выборах.

Среди них:

Асылбек Артыков (Куршабский избирательный округ №10);

Райимберди Дуйшенбиев (Ноокенский избирательный округ №16);

Улан Ешалиев (Московский избирательный округ №23).

Также несколько кандидатов от партий отказались участвовать в предвыборной гонке.

Регистрация кандидатов от партий

Зарегистрированы кандидаты в депутаты от партии "Эл умуту".

В качестве кандидата в депутаты зарегистрирован экс-лидер фракции "Кыргызстан" и бывший первый вице-премьер-министр КР Алмазбек Баатырбеков (Нарынский избирательный округ №3).



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