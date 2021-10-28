Кандидата от партии "Альянс" обвинили в подкупе голосов

В ЦИК поступила жалоба на кандидата в депутата от партии "Альянс" Жибек Ахмедову.

Кандидата обвиняют в попытке подкупа избирателей.

Заявитель уверяет, что Ахмедова, зарегистрированная в списке кандидатов партии под номером 48, якобы осуществляет подкуп голосов избирателей среди жителей Оша.

"Указанная информация распространена в программе радиотелекомпании "Ынтымак" в Оше, где Ахмедова в разговоре с неким гражданином просит отдать свой избирательный голос, его близких и знакомых в поддержку ее кандидатуры и п/п "Альянс" за вознаграждение в виде покровительства и поддержки в случае ее избрания в депутаты ЖК, а также после информации о количестве избирателей готовых проголосовать на выборах за ее кандидатуру и партию "Альянс", - рассказал заявитель по жалобе.

В программе "Ынтымака" указано на нарушение избирательного законодательства со стороны кандидата.

В партии "Альянс" сообщили Kaktus.media, что как только узнают подробности по жалобе, то обязательно предоставят информацию и комментарий по ней.

Агитационный период начнется 29 октября и продлится до 27 ноября. В Выборах принимает участие 21 политическая партия и более сотник кандидатов по одномандатным округам.



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