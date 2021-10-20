Политпартиям и кандидатам г.Ош разъяснили правила предвыборной агитации

Бишкек, "Саясат. kg". Было рассказано, что в связи с тем, что выборы проходят по смешанной системе, в агитации будут участвовать как политические партии, так и отдельные кандидаты.

В г.Ош Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики организовала совместно с общественным фондом «Гражданская платформа» и Институтом гражданского развития обучающий тренинг «Особенности проведения агитационной кампании в ходе выборов в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики 2021 года» для кандидатов и уполномоченных представителей политических партий, выдвинувших списки кандидатов. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК КР.

Председатель ЦИК КР Н.Шайлдабекова информировала участников об особенностях выборного процесса, его этапах, сроках и основных правилах проведения предвыборной агитации. Было рассказано, что в связи с тем, что выборы проходят по смешанной системе, в агитации будут участвовать как политические партии, так и отдельные кандидаты.

Участникам разъяснили новые нормы выборного законодательства, в том числе запрет на проведение агитационных мероприятий, раздачу агитационных материалов внутри и вблизи (менее чем за 100 метров) от культовых зданий, сооружений и относящихся к ним территорий, объектов с опасными и вредными производствами, электростанций, железных дорог, нефтепроводов и от линий высоковольтной электропередачи, объектов пенитенциарной системы, государственных и муниципальных организаций здравоохранения, детских дошкольных учреждений, дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций. Также при проведении предвыборной агитации не допускается отображение и иное использование в агитационных материалах частей и элементов информации (изображений), содержащих прямые и косвенные заимствования или ссылки на религиозную тематику.

Член ЦИК КР А.Бекматов уточнил, что с момента назначения выборов запрещается осуществлять подкуп избирателей, а именно выплачивать денежные средства; вручать подарки и иные материальные ценности; проводить льготную распродажу товаров; бесплатно распространять любые товары, за исключением агитационных печатных материалов, значков, футболок, головных уборов, шарфов, содержащих символику политической партии, выдвинувшей список кандидатов, изображение кандидата в соответствии с перечнем утверждаемым Центральной избирательной комиссией; предоставлять безвозмездные или на льготных условиях услуги. Кандидаты, их близкие родственники, супруг (супруга), представители кандидатов и политических партой с момента назначения выборов и до опубликования результатов выборов не вправе заниматься благотворительной деятельностью.



