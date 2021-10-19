4 человека отказались от участия в выборах от одномандатных округов. Их имена

Сегодня, 17 октября Центральная избирательная комиссия рассмотрела заявления 4 человек, отказавшихся от участия в парламентских выборах от одномандатных округов.
Заявления написали 4 нижеследующих человека:
— Мавлянова Махабат Эргешевна (Ноокенский округ);
— Исакулов Жылдызбек Абдилахатович (Свердловский округ);
— Курманалиев Акыл Курманбекович (Сокулукский округ);
— Абдылдаев Тынчтыкбек Кубатович (Токтогульский округ).
К вечеру 17 октября имеются 377 человек, идущих на парламентские выборы по одномандатным округам.
Источник: Баракелде, gezitter.org