Началось? Кандидата в Кадамджае обвинили в подкупе избирателей

"Информация уже направлена для проверки и дачи правовой оценки в МВД КР", - рассказали в Центризбиркоме.



В координационную группу оперативного реагирования Центризбиркома поступила жалоба на кандидата в депутаты по одномандатному Кадамджайскому округу №3 Нурали Талипова. Об этом Kaktus.media сообщили в КГОР.

Поступила жалоба от местных жителей о том, что кандидат в депутаты Талипов Нурали пытается подкупать избирателей в селе Кызыл-Булак Кадамджайского района.

И выражается подкуп в бесплатной раздаче школьной формы для учащихся и учителей средней школы Коксал Топтан села Кызыл-Булак Кадамджайского района.

"Информация уже направлена для проверки и дачи правовой оценки в МВД КР", - рассказали в Центризбиркоме.

Если кандидат хочет прокомментировать информацию об этом, то он может обратиться по следующим контактам:



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