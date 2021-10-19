Аида Касымалиева решила не участвовать в выборах депутатов ЖК

Вице-спикер ЖК Аида Касымалиева заявила, что не будет баллотироваться на предстоящих парламентских выборах.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети.

"Завтра последний день для кандидатов и партий для подачи документов. Я решила заранее сообщить вам о своем решении. Я не буду баллотироваться на этих выборах, но я всегда буду служить нашей стране и нашему народу. Желаю удачи всем кандидатам, особенно женщинам ", - заявила Касымалиева.

Напомним, на последних выборах в ЖК Аида Касымалиева баллотировалась от партии "Биримдик".

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