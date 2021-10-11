Под флагом партии «Азаттык» на выборы пойдут Исмаил Исаков, Медеткан Шеримкулов, Жылдызкан Жолдошева и другие

Партии должны провести съезды и определиться со списком своих кандидатов до 14 октября.

«Демократическая партия «Азаттык» 10 октября провела свой съезд и обнародовала фамилии тех, кто будет баллотироваться в ее составе на предстоящих парламентских выборах 28 ноября.

В число ее кандидатов вошли такие известные политики как Исмаил Исаков (лидер партии), Медеткан Шеримкулов, Ишенбай Кадырбеков, Жылдызкан Жолдошева, Ахматбек Келдибеков, Бактыбек Калмаматов, Мыктыбек Арстанбек и другие. По словам Жылдызкан Жолдошевой, под флагом партии «Азаттык» для участия в парламентских выборах объединились семь партий, в их числе «Нур», «Бирик» и другие.

Партии должны провести съезды и определиться со списком своих кандидатов до 14 октября. Изначально о своем намерении участвовать в выборах заявили 75 партий, но часть из них уже отказалась от дальнейшей гонки. А некоторые, вроде «Ата Журт - Кыргызстан», «Ата Мекен», «Бутун Кыргызстан», «Социал-демократов» и других уже провели свои съезды.

Выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 28 ноября и будут проводиться по смешанной избирательной системе. Новый созыв Жогорку Кенеша будет состоять из 90 депутатов, из которых 54 мандата распределяются по пропорциональной системе (среди кандидатов от политических партий), а 36 избираются по мажоритарной (в одномандатных избирательных округах).

Количество желающих баллотироваться по одномандатным округам превысило 180 человек, из которых на сегодняшний день официально кандидатами зарегистрированы чуть более десяти.

Азаттык