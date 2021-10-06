Политическая партия «Аалам» уведомила об отказе от участия в выборах

Бишкек, "Саясат. kg". Политическая партия «Аалам» уведомила об отказе от участия в выборах

Политическая партия «Аалам» уведомила Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики об отказе от участия на выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, назначенных на 28 ноября 2021 года и отзыве уполномоченных представителей.

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики на заседании 3 октября 2021г. рассмотрела уведомление партии и приняла решение о принятии его к сведению, руководствуясь статьей 19 конституционного Закона Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», статьями 4, 8 Закона Кыргызской Республики «О Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики».

Регистрация уполномоченных представителей политической партии «Аалам» отменена, их регистрационные свидетельства признаны недействительными.