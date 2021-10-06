Выборы-2021. Еще одну коалицию создали три партии и ряд объединений

«Улуттар биримдиги» тоже не будет участвовать в предстоящих выборах, но ее представители, как и представители других партий, в списке будут.

Лидеры партий «Ар-Намыс, «Улуттар биримдиги», НДПК, руководители общественных объединений «Народный контроль», «Мекен сакчысы», «Козомол» и общественного движения «Соотечественники» подписали соглашение об объединении в коалицию политических организаций «Честь и порядок». Об этом 24.kg сообщил Феликс Кулов.

По его словам, он возглавил новое объединение, но решения будут приниматься коллективно с лидерами партий и движений, вошедших в объединение. Он добавил, что на выборы коалиция пойдет расширенным списком. Сам Феликс Кулов баллотироваться не будет.

«Улуттар биримдиги» тоже не будет участвовать в предстоящих выборах, но ее представители, как и представители других партий, в списке будут.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.



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