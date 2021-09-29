К выборам депутатов ЖК КР впервые будет образован избирательный участок в Венгрии

Бишкек, "Саясат. kg". Таким образом, общее количество избирательных участков за рубежом к предстоящим выборам депутатов Жогорку Кенеша возрастет до 58 в 29 государствах.

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики на своем заседании 28 сентября 2021 года постановила образовать избирательный участок № 9058 в г. Будапешт (Венгрия) в целях обеспечения условий для реализации избирательных прав граждан Кыргызской Республики, проживающих или находящихся за ее пределами, на выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 28 ноября 2021 года.

Решение принято на основании предложения Министерства иностранных дел Кыргызской Республики в связи с учреждением Посольства Кыргызской Республики в Венгрии.

Таким образом, общее количество избирательных участков за рубежом к предстоящим выборам депутатов Жогорку Кенеша возрастет до 58 в 29 государствах.

Также в текущем году 9 избирательных участков будут впервые открыты в следующих городах:

Россия – гг. Казань, Краснодар, Самара, Томск и Хабаровск;

США – гг. Нью-Йорк и Чикаго;

Турция – г. Анталья;

Италия – г. Кальяри.