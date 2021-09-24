ЦИК КР: Сариев Акылбек Аблабекович официально зарегистрирован кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша

Бишкек, "Саясат. kg". По Нарынскому избирательному округу №33.

Сариев Акылбек Аблабекович официально зарегистрирован кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по Нарынскому избирательному округу №33

Центральная комиссия по выборам и проведнию референдумов Кыргызской Республики на заседании 23 сентября 2021 года зарегистрировала Сариева Акылбека Аблабековича кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по Нарынскому избирательному округу №33.

Кандидату в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по Нарынскому избирательному округу №33 Сариеву Акылбеку Аблабековичу выдано удостоверение установленного образца.

Решение принято на основании представленных документов для регистрации Сариева Акылбека Аблабековича кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по Нарынскому избирательному округу №33, в порядке самовыдвижения на выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, назначенных на 28 ноября 2021 года, руководствуясь статьями 601, 61 конституционного Закона Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», статьями 3, 4, 8 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики», на основании заключения Рабочей группы по приему и проверке избирательных документов, представляемых кандидатами и политическими партиями при проведении выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.