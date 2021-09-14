В выборах в ЖК, предположительно, будет участвовать около 20 партий, — член ЦИК

Член ЦИК Узарбек Жылкыбаев прогнозирует, что в выборах в Жогорку Кенеш будут участвовать около 20 партий.
По его словам, 75 партий изъявили желание участвовать.
«Сейчас начнется процесс: подача списка кандидатов, оплата избирательного залога. Партии могут объединяться. Если раньше партии должны были быть зарегистрированы за 6 месяцев до выборов. Сейчас партии могут зарегистрироваться в любое время до выборов», — сказал он в эфире «Биринчи радио».
Жылкыбаев напомнил, что выборы пройдут по смешанной системе. Также сократилось количество депутатов с 120 до 90.
Источник: Баракелде, gezitter.org