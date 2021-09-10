Выборы-2021. Появились предварительные списки избирателей

На госпортале www.tizme.gov.kg появились предварительные списки избирателей.

Об этом сообщает ЦИК.

По данным ведомства, их число составляет 3 миллиона 617 тысяч 141. До 14 сентября их передадут в участковые избирательные комиссии. А до 19 сентября — они появятся для ознакомления на участках.

ЦИК напоминает, что прием заявлений об уточнении данных в списках избирателей в случае обнаружения любой ошибки или неточности о нем возможен до 12 ноября включительно.

Прием заявлений об изменении избирательного адреса причем только для избирателей, находящихся за пределами Кыргызской Республики, возможен до 29 октября.

Окончательные списки появятся до 21 ноября.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.



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