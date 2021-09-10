Выведение женщин-кандидатов из списков партий: Ошская ТИК расформирована

Такое решение было принято единогласно накануне на заседании Центризбиркома.

ЦИК отменила решения Ошской ТИК о выводе женщин-кандидатов из зарегистрированного списка от двух политических партий – "Биздин Кыргызстан" и за нарушение законодательства расформировала её состав. Такое решение было принято единогласно накануне на заседании Центризбиркома.

"Члены ЦИК согласились, что введение защитных квот на этапе формирования списков партий, которые идут на выборы в Жогорку Кенеш и введение после голосования норм по защите гендерных квот являются важными составляющими государственной политики по расширению участия женщин в выборах и управлении и нельзя позволять партиям превращать эти усилия в формальность и фикцию", - сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее, 25 августа, на заседании ЦИК КР было принято решение отложить 6 решений Ошской ТИК от 23 августа 2021 года "О массовом выходе женщин кандидатов из зарегистрированного списка кандидатов, также досрочном прекращении полномочий депутатов женщин" до выяснения всех обстоятельств.

В тоже время поступили решения о досрочном прекращении депутатских полномочий 6 депутатов Ошского городского кенеша от этих двух партий, пять из которых женщины, и о передаче образующихся вакантных мандатов следующим по спискам кандидатам.

Напомним, на момент регистрации политическими партиями "Биздин Кыргызстан" и "Ата-Журт Кыргызстан" были соблюдены требования нормы о представительстве не более 70% лиц одного пола и разница очередности в списках кандидатов женщин и мужчин не превышала двух позиций. Однако, политическая партия "Биздин Кыргызстан" после дня голосования до распределения депутатских мандатов из зарегистрированного списка кандидатов решением от 14 июля 2021 года № 3 вывела 38 женщин-кандидатов.

В свою очередь, Ошская ТИК, не принимая во внимание вышеуказанные нормы законодательства, на основании решения политической партии "Биздин Кыргызстан" от 14 июля 2021 года приняла решение от 15 июля 2021 года № 41/1 об исключении 38 женщин-кандидатов из зарегистрированного списка указанной политической партии.

Кроме того, 9 августа политическая партия "Ата-Журт Кыргызстан" своим решением №10 вывела из зарегистрированного списка 39 женщин-кандидатов, а Ошская ТИК решением от 12 августа 2021 года исключила их из зарегистрированного списка политической партии, при этом своевременно не поставила в известность ЦИК.

Массовое досрочное прекращение депутатских полномочий женщин-депутатов вызвало общественный резонанс, который послужил причиной обращений граждан и НКО в адрес ЦИК КР с требованием отменить вышеуказанные решения Ошской ТИК (с 28 августа по 1 сентября 2021 года поступило 18 обращений).

Справочно: Согласно части 7 статьи 49 Закона Кыргызской Республики "О выборах депутатов местных кенешей": "При формировании списков кандидатов в городские кенеши политические партии обязаны учесть представительство не более 70 процентов лиц одного пола, при этом разница очередности в списках кандидатов женщин и мужчин, выдвинутых от политической партии, не должна превышать двух позиций".

При этом, в соответствии с частью 4 статьи 56-1 Закона Кыргызской Республики "О выборах депутатов местных кенешей Кыргызской Республики": "Распределение депутатских мандатов между кандидатами из списка кандидатов производится в соответствии с порядком размещения кандидатов в этом списке, установленным при регистрации списка в соответствующей территориальной избирательной комиссии".

Согласно пункту 5 части 2 вышеуказанной статьи конституционного Закона: "Центральная избирательная комиссия вправе отменить решения избирательных комиссий в случае нарушения избирательного законодательства".

Согласно части 2 статьи 20 Закона Кыргызской Республики "Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики": "Территориальная избирательная комиссия за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих полномочий несет ответственность в соответствии с законодательством".

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 24 вышеуказанного Закона: "Территориальная, участковая избирательная комиссия расформировывается вышестоящей избирательной комиссией в случае неисполнения избирательной комиссией решений суда или вышестоящей избирательной комиссии, принятых в соответствии с требованиями закона".





URL: https://www.vb.kg/406193