Исключение женщин из списков двух партий в Оше. ЦИК вынес решение

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов 9 сентября расформировала Ошскую ТИК.

Кроме того, члены Центризбиркома отменили решения ТИК - одобрить массовый выход женщин-кандидатов и женщин-депутатов от партий "Биздин Кыргызстан" и "Ата-Журт Кыргызстан".

Напомним, в зарегистрированных списках партий "Биздин Кыргызстан" и "Ата-Журт Кыргызстан" в Ошский городской кенеш не осталось женщин-кандидатов. Их исключили по решению партий. Такое произошло впервые. ТИК Оша одобрил решение партий. Но Центризбирком не согласился.

Так, из партии "Биздин Кыргызстан" вывели 38 женщин-кандидатов, из "Ата-Журт Кыргызстан" вывели 39 кандидатов, из которых 31 - женщины.

В то же время поступили решения о досрочном прекращении депутатских полномочий шести депутатов Ошского горкенеша от этих двух партий. Из этих шести депутатов пять - женщины.

"У ЦИК появились сомнения по поводу одновременного выхода такого количества женщин из списков партий. Установлены факты давления на женщин со стороны руководства партии "Ата-Журт Кыргызстан". Также поступило письмо от депутата горкенеша Турсунбаевой, которая заявила, что заявление о досрочном прекращении она не писала", - сообщил зампредседателя ЦИК Тынчтык Шайназаров.

Решение об отмене всех постановлений Ошской ТИК и ее роспуске было поддержано членами Центризбиркома.

По итогам выборов 11 июля партия "Ата-Журт Кыргызстан" получила 28 мандатов. Всего было зарегистрировано 111 кандидатов, из них 38 - женщины. Из 38 кандидатов шесть являются депутатами, но три депутата сложили полномочия.

На выборах партия "Биздин Кыргызстан" заняла второе место, и у них в списке было зарегистрировано 128 кандидатов, из них 43 - женщины. На сегодня пять женщин стали депутатами горкенеша, две из них написали заявление о сдаче мандата.





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