ЦИК отказала в регистрации уполномоченных представителей политической партии «Эркин Кыргызстан»

Бишкек, "Саясат. kg". При получении вышеуказанного уведомления Рабочей группой по приему и проверке избирательных документов...

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики на заседании 6 сентября 2021 года отказала в регистрации уполномоченных представителей от политической партии "Эркин Кыргызстан", представленных Т.Бакир уулу.

В Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики 3 сентября 2021 года поступило уведомление о намерении участвовать на выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, назначенных на 28 ноября 2021 года от политической партии «Прогрессивно-демократическая партия «Эркин Кыргызтан» (ЭрК) за подписью Бакир уулу Т. с указанием уполномоченных представителей для регистрации.

В списке политических партий, направленном Министерством юстиции Кыргызской Республики в Центральную избирательную комиссию «Эркин Кыргызтан» (ЭрК) указан Алымкулов Раис Термечикович, датой последней регистрации/перерегистрации указано 9 ноября 2001 года.

При этом, уведомление, поданное политической партией «Прогрессивно-демократическая партия «Эркин Кыргызстан» (ЭрК) в Центральную избирательную комиссию, подписано Т.Бакир уулу, к уведомлению приложена копия свидетельства о государственной перерегистрации от 27 февраля 1997 года.

При получении вышеуказанного уведомления Рабочей группой по приему и проверке избирательных документов, представляемых кандидатами и политическими партиями при проведении выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики было дано уведомление об указанных несоответствиях.

6 сентября 2021 года Центральная избирательная комиссия направила запрос в Министерство юстиции Кыргызской Республики о предоставлении актуализированной информации относительно руководителя и подлинности свидетельства о государственной перерегистрации политической партии «Прогрессивно-демократическая партия «Эркин Кыргызстан» (ЭрК).

Министерство юстиции Кыргызской Республики в письме от 6 сентября 2021 года, сообщило, что согласно сведениям Единого государственного реестра юридических лиц, филиалов (представительств, руководителем политической партии «Прогрессивно-демократическая партия «Эркин Кыргызстан» (ЭрК) является – Алымкулов Раис Термечикович.

Кроме того, относительно регистрационного свидетельства указанной политической партии от 27 февраля 1997 года Министерство юстиции Кыргызской Республики сообщает, что приказом Министерства юстиции от 9 ноября 2001 года была произведена государственная перерегистрация указанной политической партии и выдано новое свидетельство о государственной перерегистрации, в связи с чем, приложенное свидетельство о государственной перерегистрации является недействительным.

Справочно: В соответствии с частью 4 статьи 19 конституционного Закона Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»: «Центральная избирательная комиссия в течение 3 календарных дней со дня поступления необходимых документов выдает регистрационные свидетельства уполномоченным представителям либо принимает мотивированное решение об отказе в регистрации в соответствии с конституционным Законом».

Информационный отдел ЦИК КР