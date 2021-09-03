Цифра дня. 75 партий намерены принять участие в выборах в Жогорку Кенеш

Завершился прием письменных уведомлений от политических партий, намеревающихся участвовать в выборах в Жогорку Кенеш.
По информации ЦИК, заявки поступили от 75 политорганизаций:
«Социал-демократы»;
«Улуттар биримдиги»;
«Ишеним»;
«Альянс»;
Партия зеленых Кыргызстана;
«Жаратман Эл»;
Патриотическая партия единения Кыргызстана;
«Ата Мекен»;
«Актив»;
«Бийлик Элге»;
«Ыйман Нуру»;
Социально-политическая партия «Надежда народа»;
«Акыйкат Кыргызстан»;
«Альянс политических сил Кыргызстана»;
«Ар-Намыс»;
Социально-политическая партия «Сила в единстве»;
Демократическая партия «Азаттык»;
«Ынтымак»;
«Аалам»;
«Солидарность»;
«Ак Асаба»;
«Ак Бата»;
«Социалист»;
«Жаны Мезгил»;
«Кучтуу регион»;
«Бутун Кыргызстан»;
Народная-демократическая партия Кыргызстана;
«Адилет»;
«Аруузат — Эл Куту»;
«Ата Журт Кыргызстан»;
«Мекенчил эл»;
«Бирге — Вместе»;
«Жаны ЭРА»;
«Биздин эл»;
«Келечек — Будущее»;
«Элдик партия»;
Народная партия «Моя отчизна»;
Партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов;
«Эмгек»;
«Улутман»;
«Чон Казат»;
Либерально-демократическая партия Кыргызстана «Багыт»;
«Асыл-Мурас Жаштар»;
«Аманат»;
«Ордо»;
«Нур»;
«Народный контроль»;
«Тынчтык»;
«Эгемен Кыргызстан»;
«Легалайз»;
«Права человека»;
«Мурас»;
«Чындык»;
«Реформа»;
«Ак-Ниет»;
«Ак-санат»;
«Замандаш»;
«Баба Дыйкан»;
Партия родины и созидания «Ак-Шам»;
«АШАР-Алтан»;
«Содружество народов Кыргызстана»;
«Эркин Кыргызстан»;
«Эне журогу — Мекен»;
«Жашасын Кыргызстан»;
«Багыт»;
«Акшумкар»;
«Туран»;
«Кыргызстан»;
«Улуу-Журт»;
«Национальное возрождение «Асаба»;
«Айкол Кыргызстан»;
«Конгресс народов Кыргызстана»;
Партия народного действия;
Молодежная прогрессивная партия Кыргызстана;
Крестьянская (фермерская) партия Кыргызстана.
Сегодня последний день подачи уведомлений. Срок истек в 18.00.
Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205977/