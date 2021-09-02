Выборы-2021. Еще две партии заявили о намерении участвовать в гонке

Еще две партии — «Акыйкат Кыргызстан» и «Ар-Намыс» — заявили о намерении баллотироваться в Жогорку Кенеш.

Таким образом, уведомления в ЦИК подали 14 политических партий:

«Социал-демократы»;

Народная партия «Улуттар биримдиги»;

«Ишеним»;

«Альянс»;

Партия зеленых Кыргызстана;

«Жаратман Эл»;

Патриотическая партия единения Кыргызстана;

«Ата Мекен»;

«Ыйман Нуру»;

«Надежда народа»;

«Актив»;

«Власть народу»;

«Акыйкат Кыргызстан»;

«Ар-Намыс».

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.



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