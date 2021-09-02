Выборы-2021. Еще две партии заявили о намерении участвовать в гонке

Еще две партии — «Акыйкат Кыргызстан» и «Ар-Намыс» — заявили о намерении баллотироваться в Жогорку Кенеш.
Таким образом, уведомления в ЦИК подали 14 политических партий:
«Социал-демократы»;
Народная партия «Улуттар биримдиги»;
«Ишеним»;
«Альянс»;
Партия зеленых Кыргызстана;
«Жаратман Эл»;
Патриотическая партия единения Кыргызстана;
«Ата Мекен»;
«Ыйман Нуру»;
«Надежда народа»;
«Актив»;
«Власть народу»;
«Акыйкат Кыргызстан»;
«Ар-Намыс».
Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
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