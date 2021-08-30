ЦИК напоминает: политические партии в течение 5 календарных дней после назначения выборов должны направить в ЦИК КР уведомление об участии в выборах ЖК КР

Бишкек, "Саясат. kg". Последний день подачи письменного уведомления - 3 сентября 2021 года, до 18.00 ч.

Указом Президента Кыргызской Республики «О назначении выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» от 29 августа 2021 года УП № 370 назначены выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики VII созыва на 28 ноября 2021 года.

29 августа 2021 года Центральная избирательная комиссия на своем заседании утвердила календарный план по подготовке и проведению выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

Согласно календарному плану в течение 5 календарных дней после назначения выборов депутатов Жогорку Кенеша политические партии, изъявившие желание участвовать в выборах, должны направить в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики письменное уведомление об участии в выборах, с указанием имени и данных уполномоченного представителя политической партии, обладающего правом подписи на избирательных документах, требуемых от политической партии в соответствии с настоящим конституционным Законом. Письменное уведомление с приложением нотариально удостоверенной копии устава политической партии должно быть подписано руководителем политической партии и заверено печатью политической партии.

Последний день подачи письменного уведомления - 3 сентября 2021 года, до 18.00 ч.