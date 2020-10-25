Выборы-2020. 48 политических партий подали уведомления об участии в гонке

Накануне истек срок приема заявок от партий, намеревающихся участвовать в выборах.
В ЦИК направили уведомления 48 политорганизаций:
- Партия зеленых Кыргызстана.
- «Бутун Кыргызстан».
- «Билим Илим Ордосу».
- «Мекен Ынтымагы».
- «Ата Мекен».
- «Ыйман Нуру».
- Политическая партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов.
- «Единство народа».
- «Улут Ордо».
- «Элдик Кенеш».
- «Глас народа».
- «Патриот».
- «Актив».
- Молодежная прогрессивная партия Кыргызстана.
- «Адилеттуу Кыргызстан».
- «Социал-демократы Кыргызстана».
- «Онугуу Кыргызстан».
- «Ордо».
- «Республика».
- «Ак-шумкар».
- «Реформа».
- «Улутман».
- «Нур».
- «Улуу Журт».
- «Буткул жаштар саясий партиясы».
- «Бирге-Вместе».
- «Власть народу».
- «Эл эрки».
- «Ак-Санат».
- «НДП Кыргызстан».
- «Ынтымак».
- Партия «Родины и созидания «Ак-Шам».
- «Бир Бол».
- «Кыргызстан».
- «Тартип-Порядок».
- «Эркин Эл».
- «Жаны Мезгил».
- «Замандаш».
- «Кыргыз улут ордосу».
- «Жаны доор».
- «Улуу Кыргызстан».
- «Чон казат».
- «Келечек — Будущее».
- «Эркин Кыргызстан».
- Демократическая партия «Азаттык».
- «Эгемен Кыргызстан».
- Народная патриотическая партия Кыргызстана.
- «Народный контроль».
В списке нет «Биримдика», «Мекенчила» и «Мекеним Кыргызстана».
Административный суд Бишкека отменил решение Центризбиркома о назначении досрочных выборов в Жогорку Кенеш на 20 декабря.
Отметим, что принятым накануне Жогорку Кенешем законом предусматривается приостановлениe действий статей 38 и 63 конституционного Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша», которыми регламентирован порядок проведения повторных выборов депутатов парламента до окончания конституционной реформы. Сроки проведения выборов будут назначены после конституционной реформы в соответствии с законодательством, но не позднее 1 июня 2021 года.
Указанный закон вступает в силу с момента официального опубликования и действует до завершения конституционной реформы.
И. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров заявил, что выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут до марта 2021-го.
Источник: 24.kg