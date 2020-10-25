Выборы 2020
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Выборы 2020
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Выборы-2020. 48 политических партий подали уведомления об участии в гонке

Накануне истек срок приема заявок от партий, намеревающихся участвовать в выборах.

В ЦИК направили уведомления 48 политорганизаций:

  1. Партия зеленых Кыргызстана.
  2. «Бутун Кыргызстан».
  3. «Билим Илим Ордосу».
  4. «Мекен Ынтымагы».
  5. «Ата Мекен».
  6. «Ыйман Нуру».
  7. Политическая партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов.
  8. «Единство народа».
  9. «Улут Ордо».
  10. «Элдик Кенеш».
  11. «Глас народа».
  12. «Патриот».
  13. «Актив».
  14. Молодежная прогрессивная партия Кыргызстана.
  15. «Адилеттуу Кыргызстан».
  16. «Социал-демократы Кыргызстана».
  17. «Онугуу Кыргызстан».
  18. «Ордо».
  19. «Республика».
  20. «Ак-шумкар».
  21. «Реформа».
  22. «Улутман».
  23. «Нур».
  24. «Улуу Журт».
  25. «Буткул жаштар саясий партиясы».
  26. «Бирге-Вместе».
  27. «Власть народу».
  28. «Эл эрки».
  29. «Ак-Санат».
  30. «НДП Кыргызстан».
  31. «Ынтымак».
  32. Партия «Родины и созидания «Ак-Шам».
  33. «Бир Бол».
  34. «Кыргызстан».
  35. «Тартип-Порядок».
  36. «Эркин Эл».
  37. «Жаны Мезгил».
  38. «Замандаш».
  39. «Кыргыз улут ордосу».
  40. «Жаны доор».
  41. «Улуу Кыргызстан».
  42. «Чон казат».
  43. «Келечек — Будущее».
  44. «Эркин Кыргызстан».
  45. Демократическая партия «Азаттык».
  46. «Эгемен Кыргызстан».
  47. Народная патриотическая партия Кыргызстана.
  48. «Народный контроль».

В списке нет «Биримдика», «Мекенчила» и «Мекеним Кыргызстана».

Административный суд Бишкека отменил решение Центризбиркома о назначении досрочных выборов в Жогорку Кенеш на 20 декабря.

Отметим, что принятым накануне Жогорку Кенешем законом предусматривается приостановлениe действий статей 38 и 63 конституционного Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша», которыми регламентирован порядок проведения повторных выборов депутатов парламента до окончания конституционной реформы. Сроки проведения выборов будут назначены после конституционной реформы в соответствии с законодательством, но не позднее 1 июня 2021 года.

Указанный закон вступает в силу с момента официального опубликования и действует до завершения конституционной реформы.

И. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров заявил, что выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут до марта 2021-го.

Источник: 24.kg

           