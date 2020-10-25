Выборы-2020. 48 политических партий подали уведомления об участии в гонке

Накануне истек срок приема заявок от партий, намеревающихся участвовать в выборах.

В ЦИК направили уведомления 48 политорганизаций:

Партия зеленых Кыргызстана. «Бутун Кыргызстан». «Билим Илим Ордосу». «Мекен Ынтымагы». «Ата Мекен». «Ыйман Нуру». Политическая партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов. «Единство народа». «Улут Ордо». «Элдик Кенеш». «Глас народа». «Патриот». «Актив». Молодежная прогрессивная партия Кыргызстана. «Адилеттуу Кыргызстан». «Социал-демократы Кыргызстана». «Онугуу Кыргызстан». «Ордо». «Республика». «Ак-шумкар». «Реформа». «Улутман». «Нур». «Улуу Журт». «Буткул жаштар саясий партиясы». «Бирге-Вместе». «Власть народу». «Эл эрки». «Ак-Санат». «НДП Кыргызстан». «Ынтымак». Партия «Родины и созидания «Ак-Шам». «Бир Бол». «Кыргызстан». «Тартип-Порядок». «Эркин Эл». «Жаны Мезгил». «Замандаш». «Кыргыз улут ордосу». «Жаны доор». «Улуу Кыргызстан». «Чон казат». «Келечек — Будущее». «Эркин Кыргызстан». Демократическая партия «Азаттык». «Эгемен Кыргызстан». Народная патриотическая партия Кыргызстана. «Народный контроль».

В списке нет «Биримдика», «Мекенчила» и «Мекеним Кыргызстана».

Административный суд Бишкека отменил решение Центризбиркома о назначении досрочных выборов в Жогорку Кенеш на 20 декабря.

Отметим, что принятым накануне Жогорку Кенешем законом предусматривается приостановлениe действий статей 38 и 63 конституционного Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша», которыми регламентирован порядок проведения повторных выборов депутатов парламента до окончания конституционной реформы. Сроки проведения выборов будут назначены после конституционной реформы в соответствии с законодательством, но не позднее 1 июня 2021 года.

Указанный закон вступает в силу с момента официального опубликования и действует до завершения конституционной реформы.

И. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров заявил, что выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут до марта 2021-го.

Источник: 24.kg