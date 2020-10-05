Партия “Мекенчил”: Мелис Аспеков не имеет отношения к нашей партии

Бишкек, “Саясат.kg”. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь партии “Мекенчил” Нургазы Анаркулов.

Сегодня во время митинга на площади “Ала-Тоо” гражданский активист Мелис Аспеков дал интервью от имени партии “Мекенчил” и заявил о том, что якобы “власти не допустят политорганизацию в Жогорку Кеңеш, поэтому Ташиев присоединится к митингу в 14.00”.

“Официально сообщаем, что Мелис Аспеков не является членом или кандидатом в депутаты от партии “Мекенчил”. Никто не дал ему право выступить от имени партии. Такое право имеет только лидер партии – Камчыбек Ташиев. Что касается итогов выборов, мы обязательно скажем свое слово. Мы пока дожидаемся окончательного пересчета бюллетеней. И после того, как будут объявлены предварительные итоги выборов после стопроцентного пересчета голосов, мы сделаем официальное заявление”,- сказал Н.Анаркулов.