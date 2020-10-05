Партии «Бир Бол», «Замандаш» и «Реформа» заявили, что не признают итоги выборов

Партия «Бир Бол» не признает итоги этих выборов, они были нелегитимными.

На пресс-конференции членов партии «Бир Бол» возглавивший ее предвыборный список экс-депутат Алмамбет Шыкмаматов заявил, что на нынешних парламентских выборах в общей сложности было украдено «более 40-50% голосов». По его словам, большинство из проголосовавших - 1,9 млн избирателей - подверглись угрозам и давлению, а также широко применялся административный ресурс.

«Сегодня власть продемонстрировала невиданное в истории, открытое, наплевательское отношение по принципу: делайте, что хотите, народ все равно ничего не решает, это скот. Поэтому партия «Бир Бол» не признает итоги этих выборов, они были нелегитимными. Это были не выборы, а кража голосов и узурпация власти», ‒ заявил Шыкмаматов.

С аналогичным заявлением выступила и партия «Замандаш», которая так же, как и «Бир Бол», не преодолела 7-процентный барьер, судя по предварительным итогам ЦИК. Лидер этой партии Жениш Молдакматов, выступая на пресс-конференции, отметил, что в ходе этих выборов наблюдался массовый подкуп голосов, а потому результаты голосования не внушают доверия. «Партия «Замандаш» не признает итоги этих выборов, в Жогорку Кенеш прошли партии, которые применяли административный ресурс и подкуп избирателей», ‒ сказал Молдакматов. Он также добавил, что «Замандаш» присоединится к оппозиционному блоку, куда вошли не прошедшие в парламент партии.

А баллотировавшийся в списке этой партии действующий председатель Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН) Мелис Турганбаев выразил мнение, что «власть не смогла организовать честные и справедливые выборы», и назвал голосование 4 октября «самими грязными выборами за всю историю независимого Кыргызстана».

«Беспрецедентными по фальсификациям» назвала прошедшие выборы и партия «Реформа» в своем официальном заявлении, размещенном в Интернете. В связи с этим она также не признает результаты этих выборов и заверяет, что будет бороться, не допустит, «чтобы нашей страной правил криминал и проворовавшаяся клика». В заключении партия напомнила главе государства и премьер-министру «об ответственности за текущую ситуацию и возможную эскалацию напряжения в стране».



По данным на 09:05 утра 5 октября, поступили данные с 98,14% автоматических считывающих урн по всей стране. Исходя из этих цифр, в парламент проходят 4 партии, которые преодолели 7-процентный барьер. Это:

«Биримдик» - 24,5%

«Мекеним Кыргызстан» - 23,88%

«Кыргызстан» - 8,76%

«Бутун Кыргызстан» - 7,13%.

Остальные 12 партий пока не набрали необходимого количества голосов:

«Мекенчил» - 6,85%

«Республика» - 5,79%

«Ата Мекен» - 4,03%

«Ыйман Нуру» - 3,35 %

«Бир Бол» - 3,03%

«Чон казат» - 2,34%

«Замандаш» - 2,15%

«Социал-демократы» - 2,13%

«Реформа» - 1,65%

«Мекен Ынтымагы» - 0,63%

«Ордо» - 0,22%

«Партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов» - 0,17%.

«Против всех» проголосовало 1,79% пришедших на участки избирателей.

Официальные и окончательные итоги парламентских выборов будут подведены в течение двух недель. Явка на них, по официальным данным, составила 56,5%.

Источник: Азаттык