Выборы 2020
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Выборы 2020
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Выборы 2020. Предварительные данные голосования на 09:55

Предварительные данные ЦИК на 09:55, 05-10-2020

Предварительные данные голосования на выборах Жогорку Кенеша на 09:55. Данные опубликованы на сайте ЦИК.

Политические партии АСУ * Ручной подсчет Мандат
Биримдик 487 685 24.5% 64 393 20.96% 46
Мекенчил 136 276 6.85% 23 231 7.56%
Ыйман Нуру 66 747 3.35% 13 611 4.43%
Мекеним Кыргызстан 475 372 23.88% 77 564 25.25% 45
Реформа 32 795 1.65% 5 417 1.76%
Ата Мекен 80 279 4.03% 12 693 4.13%
Замандаш 42 862 2.15% 7 244 2.36%
Бутун Кыргызстан 141 940 7.13% 20 038 6.52% 13
Социал-демократы 42 460 2.13% 8 917 2.9%
Мекен Ынтымагы 12 468 0.63% 2 806 0.91%
Афганцы 3 459 0.17% 483 0.16%
Ордо 4 395 0.22% 576 0.19%
Бир Бол 60 305 3.03% 6 363 2.07%
Республика 115 288 5.79% 21 464 6.99%
Кыргызстан 174 317 8.76% 24 649 8.02% 16
Чон казат 46 568 2.34% 11 195 3.64%
Против всех 35 714 1.79% 6 537 2.13%
Всего 1 990 753 307 181  

* АСУ - Автоматически считывающая урна

Предварительные данные ЦИК на 09:55, 05-10-2020

           