Выборы 2020. Предварительные данные голосования на 09:55

Предварительные данные ЦИК на 09:55, 05-10-2020
Предварительные данные голосования на выборах Жогорку Кенеша на 09:55. Данные опубликованы на сайте ЦИК.
|Политические партии
|АСУ *
|Ручной подсчет
|Мандат
|Биримдик
|487 685
|24.5%
|64 393
|20.96%
|46
|Мекенчил
|136 276
|6.85%
|23 231
|7.56%
|Ыйман Нуру
|66 747
|3.35%
|13 611
|4.43%
|Мекеним Кыргызстан
|475 372
|23.88%
|77 564
|25.25%
|45
|Реформа
|32 795
|1.65%
|5 417
|1.76%
|Ата Мекен
|80 279
|4.03%
|12 693
|4.13%
|Замандаш
|42 862
|2.15%
|7 244
|2.36%
|Бутун Кыргызстан
|141 940
|7.13%
|20 038
|6.52%
|13
|Социал-демократы
|42 460
|2.13%
|8 917
|2.9%
|Мекен Ынтымагы
|12 468
|0.63%
|2 806
|0.91%
|Афганцы
|3 459
|0.17%
|483
|0.16%
|Ордо
|4 395
|0.22%
|576
|0.19%
|Бир Бол
|60 305
|3.03%
|6 363
|2.07%
|Республика
|115 288
|5.79%
|21 464
|6.99%
|Кыргызстан
|174 317
|8.76%
|24 649
|8.02%
|16
|Чон казат
|46 568
|2.34%
|11 195
|3.64%
|Против всех
|35 714
|1.79%
|6 537
|2.13%
|Всего
|1 990 753
|307 181
* АСУ - Автоматически считывающая урна
Предварительные данные ЦИК на 09:55, 05-10-2020