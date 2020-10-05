Выборы 2020. Предварительные данные голосования на 09:55

Предварительные данные ЦИК на 09:55, 05-10-2020

Предварительные данные голосования на выборах Жогорку Кенеша на 09:55. Данные опубликованы на сайте ЦИК.

* АСУ - Автоматически считывающая урна

Предварительные данные ЦИК на 09:55, 05-10-2020