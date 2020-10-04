Первые предварительные итоги выборов депутатов Жогорку Кенеша

Так, предварительные итоги таковы.

Центризбирком Кыргызстана опубликовал первые предварительные итоги, полученные от автоматически считывающих урн (АСУ).

Так, предварительные итоги таковы. Данные меняются каждую минуту.

Подчитано 1 млн 548 тыс. 943.

«Мекеним Кыргызстан» — 24%

«Биримдик» — 23%

«Кыргызстан» — 9%

«Бутун Кыргызстан» — 7%

«Республика» — 6%

«Мекенчил» — 7%

«Ата Мекен» — 4%

«Бир Бол» — 3%

«Ыйман нуру» — 3%

«Чон казат» — 2%

«Замандаш» — 2%

«Социал-демократы» — 2%

«Реформа» — 2%

«Мекен ынтымагы» — 1%

«Ордо» — 0%

«Политическая партия Ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов» — 0%

Против всех – 1,65%.

Источник: Кабар