На 19:00 в ЦИК поступило 108 жалоб. В ЕРПП зарегистрирован 21 факт

Он уточнил, что из них 14 преступлений и 7 проступков.

На 19:00 по местному времени в координационную группу оперативного реагирования поступило 108 жалоб. Об этом на пресс-конференции сообщил член ЦИК Тынчтыкбек Шайназаров.

Кроме того, начальник отдела Следственной службы МВД КР Султан Макилов добавил, что в Единый реестр преступлений и проступков (ЕРПП) зарегистрирован 21 факт.

Он уточнил, что из них 14 преступлений и 7 проступков.

«Из них в Бишкеке - 3, в Джалал-Абадской области – 5, в Ошской области – 5, в Чуйской области – 6, в Баткенской области – 1, в Нарынской области – 1. В журнале регистрации информации зафиксировано 74 факта», - сказал он.

Источник: Кабар