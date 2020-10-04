(Видео) В Оше выдали бюллетени с проставленной галочкой

На 120 мандатов в парламенте VII созыва претендуют чуть меньше 2000 кандидатов от 16 партий.

Ошский телеканал TMG показал сюжет, как избирателям выдают бюллетени с проставленной за партию «Биримдик» галочкой.

Канал зафиксировал как минимум два «готовых» бюллетеня, которые избиратели получили у операторов, но не успели использовать самостоятельно.

На вопрос журналистки, почему в бюллетене поставлена галочка, оператор избирательного участка не смогла дать внятного ответа. «Он [избиратель] хотел поставить галочку здесь, но случайно поставил сюда. Я выдам другой бюллетень», - сказала она, не пояснив, где еще избиратель должен был поставить галочку.

После этого съемочную группу вывели на улицу, где несколько неизвестных лиц пытались увести журналистов на «разговор». Когда представители канала попытались уйти, неизвестные мужчины схватили оператора за руку и попросили отойти, чтобы «поговорить».

Журналистка сообщила, что случай произошел у избирательного участка №5273. Согласно базе ЦИК, участок находится в здании кафе «Рахат» в городе Оше.

4 октября в Кыргызстане проводятся выборы депутатов в Жогорку Кенеш VII созыва. Избирательные участки по всей стране открылись в 8:00 и будут работать до 20:00. По состоянию на 16:00 проголосовали 1 млн 296 тысяч 978 человек, явка составила 36,81%.

На 120 мандатов в парламенте VII созыва претендуют чуть меньше 2000 кандидатов от 16 партий.

Источник: Азаттык