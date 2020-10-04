В Оше напали на журналиста Kloop.kg и отобрали телефон

В городе Ош неизвестные напали на журналиста Kloop.kg Хамидулло Узакова.

Как сообщает редакция издания, ему пытались помешать вести съемку, у него хотели отобрать видеокамеру и на какое-то время отняли телефон.

Как отмечается, случай произошел в центре города, возле участка №5316. Милиционеры, стоявшие поблизости, ничего не предприняли. Позже телефон все же вернули.

Похожий случай произошел в Таласе. Неизвестная женщина ударила по камере оператора «Азаттыка» и потребовала прекратить съемку.

Тем временем вице-премьер-министр Акрам Мадумаров сообщил, что в период выборов правоохранительные органы переведены на усиленный режим несения службы. Помимо этого, добавил он, помогать им будут общественные дружинники.

4 октября в Кыргызстане проходят выборы депутатов в Жогорку Кенеш VII созыва. Избирательные участки по всей стране открылись в 8:00 и будут работать до 20:00.

По состоянию на 14.00 по стране проголосовали 990 тысяч 492 избирателя. Это 28,11% от общего числа избирателей по всей стране. Наибольшую активность проявили избиратели в городе Оше, наименьшую - в Иссык-Кульской области.

На 120 мандатов в парламенте VII созыва претендуют чуть меньше 2000 кандидатов от 16 партий. «Азаттык» ведет трансляцию дня голосования в режиме реального времени.

Источник: Азаттык