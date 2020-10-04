(Видео) В Бишкеке агитатора «Биримдик» увезли в милицию с избирательного участка

Женщина вела список избирателей

В Бишкеке на избирательном участке №1212 женщина агитировала за партию «Биримдик». Свидетелем инцидента стал корреспондент Vesti.kg.

Во время голосования женщина в жилетке наблюдателя подзывала к себе граждан и что-то отмечала в списках. Посетители участка слышали, как она говорила о партии «Биримдик».

Известно, что действиями гражданки возмутился наблюдатель от партии «Ата Мекен», который обратился к сотрудникам правоохранительных органов. Милиционерам женщина пояснила, что просто считает, сколько ее односельчан пришло голосовать на выборы, так как она член совета аксакалов. Гражданку забрали в отделение милиции для выяснения обстоятельств.

Источник: vesti.kg