(Видео) В Нарыне избирательница зафиксировала подкуп избирателей

Милиционер никак не реагировал на нарушение

В социальной сети появилось видео, предположительно, снятое в Нарыне. На записи девушка сняла на избирательном участке, как неизвестный мужчина проверял избирателей по своему списку. Когда девушка начала съемку, мужчина поспешил скрыться.

Автор ролика предположила, что на этом участке избиратели, которые пришли по этому списку, надели маски зеленого цвета. Стоит отметить, что на этом участке милиционер никак не отреагировал на нарушение, что очень возмутило девушку.

Источник: vesti.kg