В сall-центр Республиканского штаба на 10:30 утра 4 октября поступило 52 звонка.

Между тем в социальных сетях пользователи сообщают о зафиксированных ими нарушениях законодательства и тайны голосования.

Как сообщили в пресс-службе правительства, в основном тематика поступающих звонков касается несоблюдения избирателями санитарно-эпидемиологических норм, некоторые граждане не могут найти себя в списке избирателей.

Напомним, в день выборов с 8:00 утра до 20:00 работает «горячая линия»​ - для принятия жалоб от населения, туда может позвонить любой избиратель и сообщить об отсутствии электричества, Интернета, несоблюдении членами избирательных комиссий и наблюдателями масочного режима и установленных санитарных норм и иных нарушениях.

Телефоны «горячей линии»:

(0312) 66 28 58,

(0312) 62 51 19,

(0312) 66 28 51,

(0312) 96 14 54,

(0312) 96 03 11,

(0312) 66 61 97 - факс.

Звонки на указанные номера со стационарных телефонов Бишкекской телефонной городской сети ОАО «Кыргызтелеком» бесплатные, с регионов и операторов мобильной связи – согласно действующим тарифам.

Между тем в социальных сетях пользователи сообщают о зафиксированных ими нарушениях законодательства и тайны голосования.