МИД: На участках за рубежом проголосовали 535 кыргызстанцев

На 9:00 в иностранных государствах проголосовали 535 кыргызстанцев.

Об этом сообщил министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков на брифинге 4 октября.

По его словам, в Южно-Сахалинске проголосовали 118 человек, в Якутии – 86, Красноярске – 35, Алматы – 42, Японии – 15, Китае – 10, Малайзии – 5. Последним по времени откроется участок в Вашингтоне (США).

По словам министра, за рубежом зарегистрировано 32 тысячи 602 избирателя, для них открыты 45 избирательных участков в 28 странах мира. В некоторые странах участки открыты впервые.

4 октября в Кыргызстане проводятся выборы депутатов в Жогорку Кенеш VII созыва. Избирательные участки по всей стране открылись в 8:00 и будут работать до 20:00. В выборах участвуют 16 партий, в список избирателей включены 3 млн 523 тысячи 554 человека. Для голосования подготовлено 2475 участков, 45 из них – за границей.

На 120 мандатов в парламенте VII созыва претендуют чуть меньше 2000 кандидатов.

«Азаттык» ведет трансляцию о ходе голосования в режиме реального времени.

Источник: Азаттык