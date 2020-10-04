(Видео) В Оше «Биримдик» собирает людей для голосования по форме №2?

В Сети распространяется видео с якобы зафиксированным подкупом голосов

В Оше неизвестные люди проверяют, сколько избирателей пришло голосовать по форме №2. Видео в редакцию Vesti.kg прислал читатель.

«У избирательного участка стоит человек со списком и проверяет, кто пришел голосовать по форме №2», - сообщил он.

В видеоролике видно, как несколько мужчин пытаются найти себя в списке, который принес неизвестный мужчина.

Вместе с тем в соцсетях распространяется другое видео, в котором мужчины якобы берут деньги за то, что проголосовали за «Биримдик».

Напомним, ранее члены ЦИК предполагали, что формой №2 могут воспользоваться для подкупа голосов.

Источник: vesti.kg