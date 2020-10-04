На 10.00 явка избирателей на выборы составила 6,72% - глава ЦИК

Она отметила, что это данные по всем участкам в стране и за рубежом.
Глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова дала информацию о явке на выборы в депутаты Жогорку Кенеша на 10:00. В ходе пресс-конференции она сообщила, что на 10 часов утра на выборах проголосовали 236 тыс. 921 человек, что составляет 6,72%.
Она отметила, что это данные по всем участкам в стране и за рубежом.
Всего в Кыргызстане зарегистрировано 3 млн 523 тыс. 554 человека.
Сегодня в Кыргызстане начались парламентские выборы. В 08:00 по местному времени по республике были открыты 2 тыс. 475 избирательных участков.
Источник: Кабар